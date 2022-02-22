عون: لبنان منهوب وليس مكسورا

توجه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون نحو الشباب طالبا منهم أن يعملوا لبناء لبنان الجديد لأنه منهوب وليس مكسورا.

وجه الرئيس اللبناني حديثه إلى الشباب خلال حديثه على قناة "OTV" اللبنانية قائلا "مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهدا ألا أستسلم، وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان الجديد، فهذا البلد منهوب وليس مكسورا".

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وحول موضوع ترسيم الحدود قال عون إن "مسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها، والخط 29 كان خطا تفاوضيا، والفريق المفاوض قال بأن الخط 29 للتفاوض، في حال وصل إلى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان".

وتسائل الرئيس اللبناني "لماذا تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الحضور للاستماع إليه كشاهد؟ لا مشكلة شخصية لي معه، لكن هناك ملفات يجب أن يدلي سلامة بإفادته بشأنها. ومن وضع الهندسات المالية طيلة السنوات الماضية يجب أن يقول أين أموال الدولة وكيف تم ذلك، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف حتى لو بقيت وحيدا، وسأبقى أعمل لنعرف الحقيقة".

ويعاني لبنان من انخفاض قيمة العملة الوطنية، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، حيث لم تتمكن الحكومة من الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام