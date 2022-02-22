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الملك سلمان: الدولة منذ عام 1727 أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل

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الملك سلمان: الدولة منذ عام 1727 أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل
Globallookpress
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أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أن الدولة السعودية منذ تأسيسها عام 1727، أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل"، مضيفا: "احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل، والحمد لله على كل النعم".

ويحتفل السعوديون اليوم بذكرى تأسيس دولتهم قبل 300 عام على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود، وذلك في فبراير من عام 1727. وقد أقر هذا الحدث، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مرسوم ملكي غير مسبوق، بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، ويصبح إجازة رسمية، اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة السعودية، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر.

المصدر: "الشرق الأوسط"

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