مسؤول أردني يتوقع انخفاض نسب الإصابة بكورونا هذا الاسبوع

توقع بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن، انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا إلى ما دون الـ50 بالمئة خلال هذا الأسبوع.

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وعبر حجاوي في تصريح لإذاعة "الأمن العام"، عن تفاؤله بمستقبل الوضع الوبائي في البلاد، بعد تجاوز موجتي "دلتا" و"أوميكرون".

عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي لإذاعة الأمن العام : نتوقع انخفاض نسب الإصابة بفايروس كورونا الى ما دون ال 50% خلال هذا الاسبوع pic.twitter.com/Gz756PAvij — إذاعة الأمن العام (@radioamenfm89_5) February 22, 2022

وقال: "نتوقع انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا إلى ما دون الـ50 بالمئة خلال هذا الأسبوع، بعد أن سجلت ذروة الإصابات النشطة، في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، 196 ألف إصابة".

وأكد أن الجرعة الثالثة المعززة، والإبقاء على استخدام الكمامة، يشكلان طوق النجاة من مضاعفات الإصابة بالفيروس.

المصدر: إذاعة الأمن العام