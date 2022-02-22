 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: ألمانيا أوقفت عملية المصادقة على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"

مسؤول أردني يتوقع انخفاض نسب الإصابة بكورونا هذا الاسبوع

أخبار العالم العربي

مسؤول أردني يتوقع انخفاض نسب الإصابة بكورونا هذا الاسبوع
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg4z

توقع بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن، انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا إلى ما دون الـ50 بالمئة خلال هذا الأسبوع.

إقرأ المزيد
الأردن يعلن تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 1 مارس
الأردن يعلن تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 1 مارس

وعبر حجاوي في تصريح لإذاعة "الأمن العام"، عن تفاؤله بمستقبل الوضع الوبائي في البلاد، بعد تجاوز موجتي "دلتا" و"أوميكرون".

وقال: "نتوقع انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا إلى ما دون الـ50 بالمئة خلال هذا الأسبوع، بعد أن سجلت ذروة الإصابات النشطة، في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، 196 ألف إصابة".

وأكد أن الجرعة الثالثة المعززة، والإبقاء على استخدام الكمامة، يشكلان طوق النجاة من مضاعفات الإصابة بالفيروس.

المصدر: إذاعة الأمن العام

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا