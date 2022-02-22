مصر.. إحالة ملف قضية مفكر مشهور إلى المفتي

قررت محكمة مصر الجديدة في مصر إحالة ملف قضية اتهام المحامي والمفكر الديني أحمد عبده ماهر إلى المفتي.

إقرأ المزيد

وقررت المحكمة إحالة القضية للمفتي لتشكيل لجنة لمراجعة الكتاب موضوع الاتهام لبيان ما إذا كان هناك ازدراء للدين الإسلامي مع تحديد مواطن الازدراء.

يذكر أن المحامي نجيب جبرائيل وفريق دفاع أحمد عبده ماهر، تقدم بمذكرة على حكم حبسه بالسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

وقال جبرائيل إن قرار مكتب التصديق جاء بناء على خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهري، حيث استجاب مكتب التصديق للمذكرة والالتماس المقدم وقرر إلغاء الحكم.

كانت محكمة جنح النزهة، قضت في نوفمبر 2021 بحبس أحمد عبده ماهر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أحمد عبده ماهر يتهمه بازدراء الدين الإسلامي.

المصدر: القاهرة 24