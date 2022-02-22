الحوثيون: نؤيد الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين

أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، عن تأييد الاعتراف الروسي بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "نؤيد الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين، وندعو إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق في حرب يراد لها استنزاف القدرات الروسية".

نؤيد الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين

وندعو الى ضبط النفس وعدم الانزلاق في حرب يراد لها استنزاف القدرات الروسية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 21, 2022

ويأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس (حيث تقع الجمهوريتان) منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014"، ولفت بوتين إلى أن النظام في كييف أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في دونباس دبلوماسيا.

ولقيت هذه الخطوة (الاعتراف باستقلال الجمهوريتين) انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها "انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا"، وزعمت أن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".

المصدر: RT