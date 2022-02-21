وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية
أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن "لبنان ملتزم بقرارات الشرعية الدولية كافة وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان".
وقال مولوي في تغريدة عبر "تويتر": "مسيرة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان في معرض "خواطر من حفظ السلام" بدعوة من القائد العام لليونيفيل الجنرال ديل كول"، مشددا على أن "لبنان ملتزم قرارات الشرعية الدولية كافة وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان".
مسيرة قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان في معرض «خواطر من حفظ السلام» بدعوة من القائد العام لليونيفيل الجنرال ديل كول @stefanodelcol— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) February 21, 2022
"لبنان ملتزم قرارات الشرعية الدولية كافة وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وإستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان" pic.twitter.com/9ybAJBbsKX
المصدر: RT
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