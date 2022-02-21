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وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية
تويتر
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أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن "لبنان ملتزم بقرارات الشرعية الدولية كافة وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان".

وقال مولوي في تغريدة عبر "تويتر": "مسيرة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان في معرض "خواطر من حفظ السلام" بدعوة من القائد العام لليونيفيل الجنرال ديل كول"، مشددا على أن "لبنان ملتزم قرارات الشرعية الدولية كافة وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان".

المصدر: RT

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