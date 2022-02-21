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مصر.. قرار جديد من المحكمة ضد "طبيب الكركمين"

أخبار العالم العربي

مصر.. قرار جديد من المحكمة ضد
Globallookpress
العاصمة المصرية القاهرة
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر في مصر، حبس الصيدلي أحمد أبوالنصر الشهير بـ"طبيب الكركمين" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ويواجه أبو النصر تهمة انتحال صفة دكتور علاج بالأعشاب، والتدليس على المواطنين، وإيهامهم بأنه خبير علاجي، يمكنه علاج جميع الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب، وأنه يروج لذلك على قناته على "يوتيوب" وإحدى القنوات الفضائية وصفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر: RT

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