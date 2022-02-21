أثار هلعا بين الركاب.. شاب يحاول فتح باب طائرة قطرية على علو 12 ألف متر (فيديو)

شهدت رحلة تابعة للخطوط القطرية من الدوحة إلى الدارالبيضاء في المغرب حالة من الهلع وسط الركاب، بعدما قام راكب، وهو في حالة هيستيرية، بمحاولة فتح باب الطائرة وهي على علو 12 ألف متر.

ووفق وسائل إعلام مغربية، قام طاقم ضيافة القطرية والركاب بالسيطرة على الراكب المتهستر، وأصيب راكب آخر بجروح، حيث وجه له المعتدي لكمات خاطفة.

ولحسن الحظ كان بين الركاب بطل العالم في رياضة جوجيتسو، الذي سيطر على الشاب المشاغب بإحكام، وقام المضيفون بتكبيله في أحد المقاعد.

وبعد نزول الطائرة في مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، تم تسليم الراكب إلى السلطات المغربية الأمنية هناك.

المصدر: الشروق