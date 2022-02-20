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مدينة مصرية تتزين بالثلوج وتسجل درجات حرارة تحت الصفر مستقبلة مئات السياح (صور)

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مدينة مصرية تتزين بالثلوج وتسجل درجات حرارة تحت الصفر مستقبلة مئات السياح (صور)
AP Nariman El-Mofty
صورة تعبيرية
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شهدت مدينة سانت كاترين المصرية في جنوب سيناء، تساقطا غزيرا للثلوج، وسجلت درجة حرارة أقل من الصفر، وسط طقس شديد البرودة.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين: "المدينة تتعرض منذ أمس لأجواء شتوية شديدة البرودة أثرت على الحالة العامة للمدينة، وكانت هناك تحذيرات من الطقس، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المناخ المتقلب"، لافتا إلى أن "سانت كاترين سجلت درجة حرارة 2 تحت الصفر منذ أمس، وبلغت درجة الحرارة على جبل موسى 6 تحت الصفر، وعلى جبل سانت كاترين 9 تحت الصفر، وعلى جبل عباس 7 تحت الصفر".

مدينة مصرية تتزين بالثلوج وتسجل درجات حرارة تحت الصفر مستقبلة مئات السياح (صور)

مدينة مصرية تتزين بالثلوج وتسجل درجات حرارة تحت الصفر مستقبلة مئات السياح (صور)

كما أشار العناني إلى أن "الثلوج تراكمت في جميع أنحاء المدينة وتحولت المدينة إلى اللون الأبيض، وغطت طبقات الثلوج قمم الجبال، في منظر طبيعي لا يتكرر في محافظات مصر"، مؤكدا أنه " بالرغم من شدة البرودة والثلوج، استقبلت المدينة ليلة أمس 500 سائح من مختلف الجنسيات، معظمهم من جنوب شرق آسيا، وهم من حجاج طائفة الروم الأرثوذكس، إذ يأتون للصعود إلى قمة جبل موسى، ثم زيارة دير سانت كاترين، وهذا من شعائر حج الروم الأرثوذكس".

مدينة مصرية تتزين بالثلوج وتسجل درجات حرارة تحت الصفر مستقبلة مئات السياح (صور)

مدينة مصرية تتزين بالثلوج وتسجل درجات حرارة تحت الصفر مستقبلة مئات السياح (صور)

مدينة مصرية تتزين بالثلوج وتسجل درجات حرارة تحت الصفر مستقبلة مئات السياح (صور)

وفي هذا السياق، أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار حالة الطوارئ بالمحافظة حتى انتهاء موجة البرد والأمطار، وقد جرى شفط المياه المتراكمة بسبب الأمطار من كل مدن المحافظة.

المصدر: "الوطن"

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