مصر تسجل 62 وفاة و2025 إصابة جديدة بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 62 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة إن 1543 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم السبت، هو 467448 من ضمنهم 398761 حالة تم شفاؤها، و23694 حالة وفاة.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 398761 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 19, 2022
الصحة: تسجيل 2025 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 62 حالة وفاة pic.twitter.com/HITylwPra9
المصدر: RT
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