السعودية تعلن تحديث الإجراءات الخاصة بكورونا عند السفر إلى البحرين برا
twitter/K_F_Causeway/media
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أعلنت المؤسسة العامة السعودية لجسر الملك فهد، اليوم السبت، أنها قررت تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول البحرين، بداية من الغد.
وقالت المؤسسة في تغريدة لها على "تويتر": "تم إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا PCR عند الدخول إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين ابتداء من 20 فبراير 2022".
وأضافت: "يتم الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة PCR عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية".
الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين ابتداءً من ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م. pic.twitter.com/Nj5Jq9dA9D— المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) February 19, 2022
المصدر: RT
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