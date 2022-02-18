مصر ترحل 4 أجانب كشفت إصابتهم بكورونا في مطار القاهرة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfa6
رحلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة 4 ركاب أجانب فور وصولهم إلى المطار، بعد الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات أوراق عدد من رحلات الطيران الدولية القادمة من خارج مصر إلى مطار القاهرة، تبين إصابة 4 ركاب أجانب بكورونا.
وأضافت المصادر، إنه تم ترحيل الركاب الـ4 على نفس الطائرات التي أقلتهم إلى القاهرة، كما تبين إصابة راكب مصري وتقرر وضعه في العزل لتلقي العلاج اللازم.
المصدر: "القاهرة 24"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.