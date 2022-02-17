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البرهان: العسكريون مستعدون لتسليم السلطة إن حدث توافق وطني

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البرهان: العسكريون مستعدون لتسليم السلطة إن حدث توافق وطني
وكالة الأنباء السودانية
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أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، عبدالفتاح البرهان، أن المكون العسكري غير متمسك بالسلطة وأنه مستعد لتسليمها "في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة".

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وخلال لقائه القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، لوسي تاملين، جدد البرهان "التزام الحكومة بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية، يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

ونقلت الوكالة عن البرهان أن الخرطوم ملتزمة "بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع واشنطن "وصولا لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين".

بينما أعلنت تاملين دعم بلادها سياسيا وماديا لمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، من أجل حوار يقود لتوافق سياسي بين مكونات الشعب السوداني.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، حسب "سونا"، على العمل معا لتهيئة الأجواء وبناء الثقة بين الأطراف السودانية لإنجاح عملية الحوار.

 

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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