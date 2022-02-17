مصر.. لحظة النطق بالحكم بإعدام متهم ارتكب جريمة هزت البلاد

قضت محكمة مصرية بإعدام المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، والمعروف إعلاميًا بقضية مهندس الدقهلية، عقب ورود رأى مفتي مصر.

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وكشفت التحقيقات أن مقتل مهندس الدقهلية، كان على يد صديقه عمدًا ‏مع سبق الإصرار والترصد لوجود تعامل مادي بينهما، ‏ورغبة المتهم بالتخلص من ديونه للمجني عليه.‏

بدأت الواقعة بتلقي قوات الأمن بلاغا من أسرة المهندس أحمد عاطف المعيد بكلية الهندسة باختفائه في ظروف غامضة، واكتشفت بعد ذلك أن المتهم بقتله هو صديقه صاحب شركة بلاستيك، حيث تم بعد ذلك إحالته إلى محكمة جنايات المنصورة.

وذكر أمر إحالة المتهم أنه ‏قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بعد استدراج المجنى عليه موهما إياه بسداد المستحقات ‏المالية له، وقام بعد ذلك بغدره وإلقائه في مياه ‏النيل.

المصدر: "صدى البلد"