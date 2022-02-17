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شاهد.. الجيش المصري يحول طائرة رش مبيدات حشرية إلى "سلاح مدمر"

أخبار العالم العربي

شاهد.. الجيش المصري يحول طائرة رش مبيدات حشرية إلى
Globallookpress
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أظهرت لقطة لإحدى طائرات "إير تراكتور" المخصصة لرش المبيدات الحشرية على المحاصيل الزراعية أو مكافحة الحرائق، وهي تحمل قنابل جو أرض "جى بى يو 12" الموجهة بالليزر بالجيش المصري.

شاهد.. الجيش المصري يحول طائرة رش مبيدات حشرية إلى

وتمكنت القوات المسلحة المصرية من تحويل الطائرة إلى سلاح عسكري بسبب ما تمتاز به من تكلفة تشغليها الاقتصادية وقدرتها على حمل حمولة تسليح كبيرة وبقدرة بقائية كبيرة في الجو تصل إلى 10 ساعات وبمدى يصل إلى 2400 كم، حيث ظهرت الطائرة في إحدى الفيديوهات الدعائية للقوات المسلحة المصرية.

يمكن للطائرة التسليح بحمل 4 طن من الذخيرة ومنظومات التهديف (متضمنة الوقود والتدريع المضاد للرصاص) على 9 نقاط تعليق أسفل الهيكل يمكن زيادتها إلى 15 نقطة.

المصدر: RT

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