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لأول مرة منذ نصف قرن.. تلفزيون الجزائر يسمح لمذيعة محجبة بإلقاء الأخبار

أخبار العالم العربي

لأول مرة منذ نصف قرن.. تلفزيون الجزائر يسمح لمذيعة محجبة بإلقاء الأخبار
نجوى جدي
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ظهرت أول مذيعة محجبة في نشرة الأخبار بالتلفزيون الجزائري، خلال الأيام القليلة الماضية، في بادرة جديدة وغير مسبوقة منذ استقلال البلاد.

ولأول مرة منذ نصف قرن، ظهرت المذيعة المحجبة، نجوى جدي، على التلفزيون الرسمي لإلقاء نشرة الأخبار، وبذلك يتم الإعلان رسميا عن نهاية الحظر غير المعلن على الحجاب في أروقة التلفزيون الجزائري.

ومنذ الاستقلال، استمر التلفزيون الجزائري في سياسة منع ظهور الصحفيات المحجبات على مختلف قنواته، بالرغم من عدم وجود أي قوانين تنظيمية صريحة تنص على ذلك، وهو الأمر الذي عزاه البعض إلى قناعات شخصية، وقرارات ارتجالية صادرة عن المسؤولين المتعاقبين على إدارة وتسيير التلفزيون الجزائري منذ الاستقلال وحتى اليوم.

وكان قد تم إيقاف الإعلامية نصيرة مزهود عن تقديم نشرة الأخبار سنة 2012 بعد ارتدائها الحجاب، كما منعت كل من إيمان محجوبي، وحورية حراث، وسوسن بن حبيب، وقبلهن نعيمة ماجر، من إذاعة النشرة بسبب حجابهن.

وكانت قناة القرآن الكريم التابعة إلى التلفزيون الجزائري، هي القناة الرسمية الوحيدة التي تسمح لمذيعاتها بالظهور بالحجاب.

المصدر: الجزائر 1

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