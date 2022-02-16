موقع مغربي: سفير ألماني جديد سيصل إلى الرباط قريبا

أفاد موقع "هسبريس" بأن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته الألمانية أنالينا بير بورك أجريا الأربعاء أول لقاء رسمي بعد فتح قنوات الاتصال، واستئناف العلاقات الدبلوماسية كاملة.

ورجحت مصادر مطلعة في تصريح للموقع المغربي الإعلان في الساعات المقبلة عن اختيار مفوض الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الألمانية سفيرا جديدا لبرلين في الرباط وهو اختيار أشرفت عليه كبيرة الدبلوماسية الألمانية، التي تطمح إلى عودة قوية للعلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية الألمانية.

وفي وقت سابق، كشفت السفارة الألمانية في الرباط أن المملكة المغربية وافقت على تعيين سفير ألماني جديد معتمد لديها، خلفا للسفير الألماني السابق غوتز شميدت بريم وذلك بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي دامت لشهور.

وفي السياق، أفاد بيان مشترك أن الوزيرين أشادا بمحتوى الرسائل المتبادلة بين الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والملك محمد السادس والتي أكدا خلالها على المصلحة المتبادلة في تأسيس شراكة جديدة بين البلدين.

ووفق المصدر ذاته، أبرز الطرفان الاهتمام الكبير والمتبادل بالعلاقات الودية والوثيقة بين البلدين، واتفقا على إطلاق حوار جديد يهدف إلى تجاوز سوء الفهم الطارئ، وكذا تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه.

المصدر: مصدر "هسبريس" المغربي