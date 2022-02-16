موقع إخباري جزائري: التلفزيون العمومي استحوذ على مقرات قناتي "نوميديا" و"دزاير"

أفاد موقع "أوراس" الجزائري اليوم الأربعاء بأن "التلفزيون العمومي استحوذ رسميا على مقر قنوات علي حداد ومحيي الدين طحكوت".

ووفق المصدر ذاته فإن التلفزيون العمومي قرر نقل كل من قناة المعرفة والقناة الشبابية وقسم التسويق، إلى مقر "دزاير نيوز" السابق في سعيد حمدين.

وسينقل التلفزيون القناة الخامسة الدينية والقناة البرلمانية إلى مقر قناة "نوميديا نيوز" التي كانت مملوكة لرجل الأعمال المسجون حاليا محي الدين طحكوت في بن عكنون.

جدير بالذكر أن مقر التلفزيون العمومي بشارع الشهداء لم يعد قادرا على استيعاب عدد القنوات التي تم فتحها خلال السنتين الماضيتين.

وذكر الموقع الجزائري أن القضاء حكم بتأميم ممتلكات علي حداد ومحي الدين طحكوت بعد إدانتهما في قضايا فساد.

وقالت المصادر نفسها، إن القناة الدولية ستحصل هي الأخرى على إذن بالعمل في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وكان المسير الإداري لمجمع حداد ETRHB، قد كشف في منتصف السنة الماضية، أن المجمع تم تأميمه رسميا ليصبح مؤسسة وطنية تسير من طرف الدولة.

وجاء في بيان للمسير الإداري نشر على الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك" أن جميع ممتلكات مجمع حداد وفروعه أصبحت ملكا للخزينة العمومية.

وفي السياق ذاته أممت الحكومة ممتلكات جميع الشركات التابعة لمحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف لتصبح ملكا للخزينة العمومية.

وأشار موقع "أوراس" إلى أن القضاء يسعى إلى استرجاع ممتلكات رجال الأعمال في الخارج.

المصدر: موقع "أوراس" الجزائري