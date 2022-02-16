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دمشق تعلن عن موعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى موسكو

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دمشق تعلن عن موعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى موسكو
Sputnik Mikhail Voskresensky
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
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أعلنت سفارة سوريا في موسكو أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيزور العاصمة الروسية يوم الاثنين المقبل.

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وقالت السفارة لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأربعاء إن "زيارة وزير الخارجية ستتم في 21 فبراير".

يذكر أن زيارة المقداد الأخيرة إلى روسيا تمت في ديسمبر عام 2020.

المصدر: "تاس"

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