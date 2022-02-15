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الرئيس الجزائري يعين "الثلث الرئاسي" في مجلس الأمة

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الرئيس الجزائري يعين
الرئيس عبد المجيد تبون ـ (الرئاسة الجزائرية)
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عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعضاء مجلس الأمة في الثلث الرئاسي لولاية مدتها 6 سنوات.

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وذكرت الرئاسة الجزائرية أن ذلك الإجراء جاء وفقا لأحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، من الدستور.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن الأعضاء الذين تم تعيينهم هم:

حمزة آل سيد الشيخ، الوليد العقون، محمد رضا أوسهلة، قدور براجع، ليلى براهيمي، رابح بغالي، عبد الحق بن بولعيد، بن علي بن زاغو، نورالدين بن قرطبي، جميلة بوباشا، أحمد بوزيان، فيصل بوسدراية، غازي جابري، حبيب دواقي، مقران رزقي، حمة شوشان، عزالدين عبد المجيد، محمد عمرون، بكري غومة، صالح لعوير، عبد الله مسك، عزوز ناصري، عيسى نايلي، نجية وجدي دمرجي، دحو ولد قابلية، حسان يونس".

المصدر: RT

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