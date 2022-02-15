مصر ترحل شابا سوريا

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار وزير الداخلية بإبعاد شاب سوري الجنسية يدعى علي محمد جمال جوهر من مواليد 12/1/1988 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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وتقوم الحكومة المصرية بترحيل مجموعة من الأشخاص من البلاد بعد الكشف عنهم أمنيا، حيث تأتي عملية الترحيل على خلفية جرائم أو قضايا قد تورط فيها هؤلاء الأشخاص في مصر.

المصدر: مصراوي