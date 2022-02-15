مصر ترحل شابا سوريا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sed3
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار وزير الداخلية بإبعاد شاب سوري الجنسية يدعى علي محمد جمال جوهر من مواليد 12/1/1988 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقوم الحكومة المصرية بترحيل مجموعة من الأشخاص من البلاد بعد الكشف عنهم أمنيا، حيث تأتي عملية الترحيل على خلفية جرائم أو قضايا قد تورط فيها هؤلاء الأشخاص في مصر.
المصدر: مصراوي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.