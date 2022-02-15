الخارجية الإسرائيلية: وفد تركي في تل أبيب هذا الأسبوع في إطار الاستعدادات لزيارة هرتسوغ

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن وفدا رسميا كبيرا من تركيا سيصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع في إطار الاستعدادات للزيارة المزمعة للرئيس إسحاق هرتسوغ.

إقرأ المزيد

وأوضحت الخارجية، بحسب مراسلتنا، أن الوفد التركي سيضم المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالن، ونائب وزير خارجية تركيا سادات أونال.

وأضافت: "خلال الزيارة، سيلتقي المسؤولان مع المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، والمدير العام لمكتب رئيس إسرائيل، إيال شفيكي، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية".

وتأتي زيارة الوفد الرفيع بعد الزيارة التي قام بها مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى تركيا في ديسمبر الماضي، والتي بدأ خلالها الحوار بشأن زيارة الرئيس والعلاقات بين البلدين.

المصدر: RT