من بينها "الاستقالة".."تيار المستقبل" يصدر تعميما بالموجبات التنظيمية حول الترشح للانتخابات النيابية

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في لبنان، أصدر "تيار المستقبل" بيانا بالموجبات التنظيمية بخصوص الترشح، بعد تأكيد رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، عدم ترشحه للانتخابات.

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وأصدر "تيار المستقبل" تعميما بالموجبات التنظيمية في حالة ترشح أحد أعضاء التيار للانتخابات النيابية المزمع اجراؤها بتاريخ 15 مايو 2022، تضمن الآتي:

"بناء على قرار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري المعلن بتاريخ 24 يناير 2022، القاضي بـ: "

- تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلة "تيار المستقبل" لاتخاذ الخطوة نفسها.

- عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من "تيار المستقبل" أو باسم التيار".

وبناءً على مواد النظام الداخلي:"

- المادة 11 و12 من الفصل الثاني في "موجبات الأعضاء.

- المادة 24 من الفصل الثالث في "الاستقالة من التيار".

يطلب من كل منتسب أو منتسبة إلى "تيار المستقبل"، في حال عدم التزام توجيهات رئيس التيار والعزم على المشاركة في الانتخابات النيابية كمرشحين، القيام بالآتي: "

- توجيه طلب استقالة من "تيار المستقبل" خطيا إلى الهيئة التي ينتمي إليها أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية.



- الامتناع عن استخدام اسم "تيار المستقبل" أو أحد شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية.



- الامتناع عن أي ادعاء بتمثيل "تيار المستقبل" أو مشروعه خلال أي نشاط انتخابي".

وستعلن هيئة الشؤون التنظيمية عن قبول "طلب الاستقالة" عبر بيان تصدره هيئة الشؤون الإعلامية المركزية في التيار، مع الأمل بالتزام مقتضيات هذا التعميم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتأمين حسن تنفيذ قرارات القيادة".

المصدر: "لبنان 24"