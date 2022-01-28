لبنان.. بهاء الحريري يعلن أنه سيخوض معركة "استرداد الوطن من محتليه" (فيديو)

أكد بهاء الحريري رجل الأعمال وشقيق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، أنه سيواصل مسيرة والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في 14 فبراير 2005.

وقال بهاء الحريري في بيان يوم الجمعة "أي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكون من مكونات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن".

وأضاف: "فما بالكم التخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء إليها"، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى لبنان قريبا.

وأكد الحريري أن "لا دين ولا أخلاق ولا تربية أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسمح لهم بالتخلي عن مسؤوليتهم بوضع جميع إمكانياتهم في سبيل نهضة لبنان".

وختم قائلا: "عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا ولن تتفكك بالشراكة والتضامن"، مشيرا إلى أنه "سيخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها".

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل في ظل الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019 وفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

وكان سعد الحريري الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات، أعلن في وقت سابق من الأسبوع تنحيه عن الساحة السياسية اللبنانية.

رسالة من بهاء الحريري.. 🇱🇧 pic.twitter.com/mNkHKVNDpr — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) January 28, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية