السعودية.. ضجة كبيرة أثارتها شركة حول احتواء منتجاتها على الكحول و"الغذاء والدواء" ترد

أكدت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، أن جميع الأغذية في المملكة حلال، في إطار ردها على تساؤل مواطن بشأن احتواء منتج "أوريو" على كحول من عدمه.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كان قد نشر أحد الحسابات: "في معلومات بتقول أن الأوريو يحتوي على كحول هل هذا الكلام صحيح؟ أرجو الرد".



لتعلق الهيئة على التغريدة وتؤكد: "جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة" .

تحية طيبة، جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 14, 2022

وكانت قضية احتواء منتج شركة "أوريو" على كحول، قد أثارت جدلا بعد أن نشر موقع "القاهرة 24" بريدا إلكترونيا لرسائل منها بهذا الخصوص، في حين ردت الشركة موضحة التفاصيل.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن شركة "أوريو" العالمية قولها إن "حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له"، وذلك بعد نشر بريد إلكتروني للشركة، يكشف احتواء منتجها على كحول.

المصدر: RT + "القاهرة 24"