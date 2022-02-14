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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على طائرة مسيرة تابعة له على حدود لبنان بالخطأ

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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على طائرة مسيرة تابعة له على حدود لبنان بالخطأ
AP Sebastian Scheiner
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أطلق جنود إسرائيليون النار على طائرة مسيرة على الحدود اللبنانية بعد ظهر أمس الأحد، لكنهم أدركوا بعدها أنها تابعة للجيش الإسرائيلي.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود اشتبهوا في البداية في أن الطائرة المسيرة عبرت من لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيل، وأطلقوا النار عليها بسبب "خطأ في تحديد الهوية".

وأضاف الجيش أن الطائرة المسيرة لم تتضرر في الحادث وأنه سيتم إجراء تحقيق آخر، في حين لم يتضح على الفور نوع الطائرة المسيرة التي أطلقت عليها النيران.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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