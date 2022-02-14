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مصر.. تسجيل 2131 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. تسجيل 2131 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Legion-Media Xinhua
المستشفيات المصرية - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 2131 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد بلغ 454952 حالة، منها 387700 حالة شفاء، و23349 وفاة.

المصدر: "القاهرة 24"

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