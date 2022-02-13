مراسلنا: التحالف العربي يستهدف بغارات جوية مقر وزارة الاتصالات بصنعاء

أفاد مراسل RT بأن طائرات التحالف العربي شنت غارات استهدفت مقر وزارة الاتصالات بصنعاء حيث تسيطر جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وذكر مراسلنا أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحوثيين بصنعاء بعد ساعات من تهديد التحالف بتدمير موقع مرتبط "باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير".

وطلب التحالف من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فورا.

وقبل ذلك، أعلن التحالف العربي عن تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الحوثيين في مدينة حجة اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: RT