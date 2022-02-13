التحالف العربي في اليمن: سندمر موقعا للحوثيين مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي

قال التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية في بيان مساء الأحد، إن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

وأكد التحالف أنه واستجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وطلب التحالف من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فورا.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في وقت سابق عن تنفيذ 21 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينة حجة باليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن "الاستهدافات في حجة دمرت 12 آلية وسجلت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين".

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: واس