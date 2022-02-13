العراق.. فيديو لقصف وكر "داعش" في كركوك

حصلت RT على فيديو يصور الضربة الجوية التي وجهتها مقاتلات عراقية لوكر حساس لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وأظهرت اللقطات المصورة المنطقة المستهدفة في وادي ازغيتون في كركوك، حيث ارتفع الدخان من النقطة التي أسقطت الطائرات صواريخها عليها.

وجاء في بيان عن خلية الإعلام الأمني العراقي أنه "بعد الضربات الموجعة التي نفذتها القطعات الأمنية وبإسناد جوي لاستهداف أوكار الإرهابيين في المناطق الوعرة والنائية، تحاول العصابات الإرهابية إيجاد ملاذات آمنة لها في الوديان ومناطق أخرى واهمة أنها ستكون بعيدة عن أعين أبطالنا".

وأضاف البيان: "نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات (F-16) العراقية ووفقا لمعلومات استخبارية من جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية دقيقة في وادي ازغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

المصدر: RT