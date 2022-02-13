المغرب.. الأمير مولاي إسماعيل يخضع لعمل جراحي في ألمانيا
أفاد موقع "هسبريس" المغربي مساء الأحد نقلا عن مصدر مطلع بأن الأمير مولاي إسماعيل خضع الجمعة الماضي لعمل جراحي بأحد المستشفيات الخاصة في ألمانيا.
ووفق المصدر فقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح، وأكد الموقع المغربي أن الأمير سيمكث في المستشفى تحت المراقبة الطبية حتى نهاية الأسبوع، على أن يخضع لفترة نقاهة بعد ذلك مع اتباع حمية خاصة.
وأشار إلى أن الأمير مولاي إسماعيل رافقته في رحلته العلاجية زوجته الأميرة لالة أنيسة (ذات الأصول الألمانية) وتابع حالته الملك محمد السادس وأفراد الأسرة الملكية.
علمت هسبريس من مصدر مطلع أن الأمير مولاي إسماعيل خضع، الجمعة الماضية، لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة في ألمانيا، تكللت بالنجاح.#ألمانيا#المغرب#صحة#الأمير_مولاي_إسماعيل#صحة#عملية_جراحيةpic.twitter.com/YeIMer9xCn— Hespress هسبريس (@hespress) February 13, 2022
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
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