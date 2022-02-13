العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تستبعد هوشيار زيباري من السباق الرئاسي

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن المحكمة الاتحادية العليا استبعدت مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الرئاسي.

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وذكر مراسلنا، أن المحكمة عقدت اليوم جلسة للبت بالطعن المقدم بترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، ثم حولتها إلى مغلقة، لتبت بالمحصلة بعدم قانونية ترشحه.

وقبل أيام قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق "مؤقتا".

وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".

يذكر أن زيباري هو أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيسا لجمهورية العراق.



المصدر: RT