زيباري يرد على قرار المحكمة الاتحادية العراقية تعليق ترشحه للرئاسة العراقية

أعلن وزير الخارجية العراقي الأسبق، والقيادي بحزب "الاتحاد الديمقراطي الكردستاني"، هوشيار زيباري، احترامه لقرار المحكمة الاتحادية العراقية إيقاف ترشحه لمنصب رئيس البلاد.

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وقال زيباري، في بيان مقتضب نشره اليوم الأحد عبر "فيسبوك": "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح".

وأضاف زيباري: "نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائنا لشروط الترشح وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينا من أجل مزيد من التشبث بالسلطة".

وقررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، وقف إجراءات ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه بسبب وجود اتهامات سابقة له بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.

وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".

ويعتبر زيباري أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته.

المصدر: RT