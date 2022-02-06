العراق.. المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية "مؤقتا"

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق "مؤقتا".

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وجاء في قرار المحكمة أنها "قررت إيقاف إجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى 17/اتحادية/2022".

وأضافت المحكمة أن "القرار صدر بالأكثرية في 9 رجب 1443 هجرية الموافق السادس من شباط/فبراير الحالي".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال مصدر قضائي للوكالة إن "المحكمة الاتحادية عقدت اليوم، جلسة تداولية للبت بخصوص الأمر الولائي الخاص بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".

وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".

يذكر أن زيباري هو أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيسا لجمهورية العراق.

ووفقا للمدد الدستورية في العراق، فإنها تحتم على مجلس النواب انتخاب رئيسا للعراق في جلسة يوم الاثنين المقبل.

المصدر: RT