السعودية: ما يحدث في اليمن من اختطاف تدعمه إيران يجب التصدي له

اعتبر وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ أن ما يحدث في بعض البلدان العربية مثل اليمن الذي يعاني من اختطاف تدعمه إيران، يتطلب ضرورة التصدي لمثل هذه الجماعات.

وقال في كلمته أثناء المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الدولية 32 تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي: "الواجب الشرعي هو التصدي بالخطاب الدعوي والتوعوي والإرشادي لكل هذه الجماعات المتطرفة"، مشددا على أن "المسلم عليه أن يفي بالعهد ولا يخون".

وأضاف، أن "المملكة تجمعها مع مصر علاقات تاريخية قوية وراسخة".

وتابع: "هناك تعاون وتنسيق بين الجانبين في كافة الملفات، وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق، وأن الشعب السعودي يعتبر مصر بلده الثاني".

وأوضح: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجاهد كبير أنقذ مصر من كارثة كادت أن تقع، بفضل الله وبفضل الرجال الذين آثروا حياتهم من أجل بقاء مصر، لقد خاض معركة الوعي المجتمعي لبناء الجمهورية الجديدة".

وختم قائلا: "وزارتا الشؤون الإسلامية بالسعودية والأوقاف المصرية متفقتان معا في منع الغلو، ونشر الوسطية ومحاربة الإرهاب".

المصدر: "عكاظ"