الصحة المصرية: عدد سكان البلاد سيصل إلى 150 مليون نسمة

أعلن نائب وزير الصحة لشؤون السكان المصري طارق توفيق أن تعداد السكان في مصر يزيد 1.8 مليون مولود سنويا.

وأضاف: "مشكلة السكان ليست مشكلة عدد فقط، لكنها مشكلة عدد وكثافة وخصائص وتوزيع السكان نفسهم".

وأشار إلى أن "عدد السكان في مصر يقارب 103 ملايين حاليا، ويعيشون على أقل من 13% من مساحة الجمهورية".

وتابع: "طبقا للسيناريوهات الموجودة حاليا، إذا استمر معدل النمو السكاني بهذا الشكل سنصل إلى 150 مليونا في 2050، لكن سيكون أقل من ذلك إذا حدث تسريع للاستراتيجية القومية للسكان".

وأوضح أن "الكثافة السكانية في بعض الأماكن عالية جدا وتصل إلى 50 ألف نسمة في الكيلومتر مربع"، لافتا إلى مشاكل في خصائص السكان، أهمها الأمية والفقر".

المصدر: "المصري اليوم"