العراق.. أنصار عبد الله أوجلان يحتجون على رفع صورته من قضاء سنجار

احتجت مجموعة موالية لزعيم حزب العمال الكردستاني التركي، على قرار قائد عسكري عراقي برفع صورة زعيم الحزب من قضاء سنجار شمالي العراق.

وظهرت المجموعة في قضاء سنجار الذي يسيطر حزب العمال الكردستاني على أجزاء منه، وهي ترفع أعلام الحزب وصور أوجلان احتجاجا على إزالة صورته.

ويوم الجمعة أزال قائد الفرقة 20 في الجيش العراقي أثير الربيعي صورة أوجلان من ساحة في قضاء سنجار ووضع العلم العراقي بدلا عنها، وهدد بدفن من يعيد رفع صورته.



المصدر: RT