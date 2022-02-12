مصر.. التصديق على حكم سجن علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

ذكرت الناشطة المصرية منى سيف أنه تم التصديق على الأحكام الصادرة على علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت سيف عبر "فيسبوك" أن التهم الموجهة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين هي الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، وتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وكانت جهات التحقيق قد أسندت للمتهمين تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

كما وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

وقبل صدور الحكم، قال المحامي محمد فتحي عضو فريق الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إنه تقدم بطلب لمحكمة جنح أمن دولة طوارئ لإعادة القضية مرة أخرى للمرافعة.

وأضاف المحامي في تدوينة أنه تقدم بطلب بعدما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 20 ديسمبر.

وأوضح أنه التقى رئيس المحكمة وسلمه نسخة من مذكرة الدفاع لطلب عودة القضية مرة أخرة للمرافعة بسبب حجز القضية دون الاستماع لمرافعة النيابة والدفاع.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري