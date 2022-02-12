 
مباشر

السعودية.. ضبط مقيم بحوزته 5 كغ من "الشبو" المخدر

أخبار العالم العربي

السعودية.. ضبط مقيم بحوزته 5 كغ من
AFP Byline / Source / Credit
قوات الأمن السعودي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdo3

أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية القبض على مقيم باكستاني بمحافظة جدة وبحوزته 5 كيلوغرامات من مادة "الشبو" المخدرة.

وأشار المصدر إلى أنه "نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وبحوزته كمية من مخدر "الشبو" وجرى إيقافه".

وأفاد بأنه "اتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: "سبق" السعودية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا