السعودية.. ضبط مقيم بحوزته 5 كغ من "الشبو" المخدر
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أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية القبض على مقيم باكستاني بمحافظة جدة وبحوزته 5 كيلوغرامات من مادة "الشبو" المخدرة.
وأشار المصدر إلى أنه "نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وبحوزته كمية من مخدر "الشبو" وجرى إيقافه".
وأفاد بأنه "اتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة".
المصدر: "سبق" السعودية
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