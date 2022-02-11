السعودية.. إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاغون (صور)

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية من إحباط محاولتين لتهريب 2.483.926 حبة كبتاغون مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي ميناء جدة الإسلامي، وضباء.

وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث وردت إرسالية عبارة عن "قفازات بلاستيكية"، وأثناء إجراء عملية التفتيش على الإرسالية عثر على 2.060.000 حبة كبتاغون، كانت مخبأة بطريقة مصنعية داخل كراتين القفازات.

وقالت الهيئة إن محاولة التهريب الثانية تمت في جمرك ميناء ضباء، حيث وردت إلى المملكة عبر الميناء إرسالية عبارة عن "برتقال" محمولة على إحدى الشاحنات، وبتفتيشها عثر على 423.926 حبة، كانت مخبأة في الإطارات الاحتياطية للشاحنة.

وأفادت الهيئة بأنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، والوقوف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على أرقام خصصت للغرض.

وبينت الهيئة أنها ستقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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https://zatca.gov.sa/

المصدر: هيئة الزكاة السعودية