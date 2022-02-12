الأردن.. القوة البحرية تنقذ مجموعة من السياح في العقبة

أنقذت القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية يوم السبت ستة سياح كانوا على متن زورق تعرض لعطل فني أدى إلى فقدان السيطرة عليه وجنوحه إلى المناطق الصخرية والمرجانية.

وتمت عملية الإنقاذ من قبل زوارق إسعاف ودورية بحرية بالتنسيق مع مركز العمليات البحري.

وتم سحب الزورق إلى أقرب مرسى بحري آمن للحيلولة دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ مشابهة باستمرار، إضافة إلى واجبها الرئيس في حماية الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب والمحافظة على الأمن البحري داخل حدود المياه الإقليمية.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني