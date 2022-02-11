ليبيا.. الدبيبة يعلق على محاولة اغتياله وتعيين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة (فيديو)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إنه يواصل عمله وفقا لخارطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار، مشيرا إلى أن محاولة اغتياله لم تكن عملية مخططا لها بشكل جيد.

وأضاف الدبيبة في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" أن محاولة اغتياله نفذها شخصان مأجوران طلب منهما تنفيذ العملية والمغادرة بسرعة.

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وفيما يتعلق باختيار مجلس النواب الليبي لرئيس حكومة جديد، أوضح الدبيبة أن هذا الأمر محاولة لدخول العاصمة طرابلس بالقوة، وأن البرلمان الليبي "خرج عن خارطة طريق اتفاق جنيف".

ووصف الدبيبة رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا، بأنه شخص سياسي ويملك الحق في التحرك سياسيا كما يريد.

وتابع قائلا: "رفضت سابقا ولا زلت أرفض جر الليبيين نحو حرب جديدة.. أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم".

وجاءت تصريحات الدبيبة بعد ساعات من تسمية مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.

ولم يستطع عبد الحميد الدبيبة تهئية البلاد للانتخابات واعتماد خارطة طريق جديدة تتضمن إجراء الاستحقاق خلال 14 شهرا من التعديل الدستوري الذي اعتمد اليوم بالأغلبية.

المصدر: وكالات