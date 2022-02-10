اليمن.. "ألوية العمالقة" تسقط مسيّرة حوثية في حريب بمأرب

أعلنت "ألوية العمالقة الجنوبية" المقاتلة بصفوف القوات الحكومية اليمنية، إسقاط مسيّرة حوثية في مدينة حريب بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت "ألوية العمالقة" إن دفاعات قواتها أسقطت طائرة مسيرة حوثية في أجواء مديرية حريب جنوبي مأرب، مشيرة إلى أن دفاعات "العمالقة" تعاملت مع الطائرة المسيرة "بالسلاح المناسب، وأسقطتها على الفور".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إسقاط "طائرة تجسس" تابعة لسلاح الجو السعودي، في محافظة حجة.

المصدر: RT