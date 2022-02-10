العراق وإسبانيا يبحثان التنسيق والتعاون المستمر أمنيا وعسكريا

بحث نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مع وفد إسباني التنسيق والتعاون المستمر أمنيا وعسكريا بين البلدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إن الشمري "التقى الخميس في مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد الأدميرال تيودور استيبان لوبيز كالديرون رئيس أركان الجيش الإسباني وسفير مدريد لدى العراق بيدرو مارتينيث - افيال والوفد المرافق لهما".

وأضاف البيان: "ناقش الجانبان خلال اللقاء، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين خاصة في المجال الأمني والعسكري".

وتابع: "قدم الجانب العراقي إيجازا عن الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها"، مشيدا "بدور الضباط الإسبان ضمن بعثة الناتو والمستشارين ضمن التحالف الدولي في مساعدة العراق خلال حربه ضد الإرهاب".

من جانبه أشاد الوفد الزائر "بجهود قواتنا الأمنية العراقية في مختلف المجالات".

المصدر: "السومرية نيوز"