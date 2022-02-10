روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها لسوريا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الضربات الإسرائيلية المستمرة لسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادتها، وقد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك.

وقالت إن "مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية".

وأضافت: "ستؤثر الضربات سلبا على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في هذا البلد".

وتعارض موسكو تحول سوريا إلى ساحة مواجهة مسلحة بين دول ثالثة، وطالبت الجانب الإسرائيلي "بالامتناع عن مثل هذه الأعمال العسكرية".

وأطلقت مقاتلات إسرائيلية ليلة الأربعاء عدة صواريخ على أهداف في محافظة دمشق، وبعدها 10 صواريخ "أرض – أرض" من هضبة الجولان المحتلة على مواقع الدفاع الجوي السورية.

وأسفر القصف عن مقتل جندي سوري وإصابة خمسة آخرين بجروح.

المصدر: RT