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روسيا: غارات إسرائيل على سوريا تشكل خطرا على الطيران الدولي وتزيد الوضع في المنطقة تعقيدا

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روسيا: غارات إسرائيل على سوريا تشكل خطرا على الطيران الدولي وتزيد الوضع في المنطقة تعقيدا
AP سانا
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حذرت روسيا من أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة من حين إلى آخر على سوريا "غير قانونية إطلاقا من ناحية القانون الدولي" وتؤثر سلبا على الوضع في المنطقة عموما.

وقال السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، في حديث إلى وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء: "تدين روسيا بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا، وتدعو إلى وضع حد لها. نحن نبلغ القدس الغربية بهذا الموقف باستمرار وعلى مختلف المستويات".

وحذر السفير من أن هذه الهجمات "تخلف ضحايا بشرية، وتلحق أضرارا مادية ملموسة، وتنتهك سيادة سوريا، وتشكل خطرا على الطيران المدني الدولي، وتزيد بشكل عام التوتر للوضع العسكري-السياسي المتصاعد أصلا".

ويأتي هذا الكلام على خلفية الهجوم الإسرائيلي الجديد الذي أكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية أنه أسفر فجر اليوم عن مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين في محيط العاصمة دمشق.

وأعلنت إسرائيل أن الهجوم نفذ ردا على إطلاق صاروخ باتجاهها من الأراضي السورية.

المصدر: "نوفوستي"

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