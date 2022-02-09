إعلام عبري: الجيش الروسي استخدم منظومات حرب إلكترونية خلال هجوم إسرائيل الأخير على سوريا

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن القوات الروسية المنتشرة في سوريا قامت بتفعيل منظومات حرب إلكترونية خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على ضواحي دمشق فجر اليوم الأربعاء.

وادعت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن تفعيل العسكريين الروس منظومات حرب إلكترونية متقدمة منتشرة في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير تسبب بأعطال في عمل نظام تحديد الموقع العالمي "جي بي اس" في المنطقة.

وذكرت الهيئة أن نطاق تغطية هذه المنظومات الدفاعية الروسية "المتقدمة والقوية" تطال شرق المتوسط، لافتة إلى أن تفعيلها يحول دون هبوط طائرات في مطارات إسرائيل.

وتداول نشطاء صورة تظهر تعرج مسار بعض رحلات الطيران في المنطقة خلال الهجوم الإسرائيلي، ما يعد نتيجة لتفعيل روسيا تلك المنظومات.

ووفقا لادعاءات "كان"، بعثت إسرائيل إلى الجانب الروسي رسالة مفادها أن تفعيل هذه المنظومات يلحق ضررا بها، غير أن موسكو تصر على أن هذه الخطوات رامية إلى حماية العسكريين الروس.

وأشارت "كان" إلى أن إسرائيل تعمل على معالجة الأضرار التي ظهرت في النظم الإلكترونية الخاصة بالملاحة الجوية نتيجة لتفعيل تلك المنظومات الروسية.

وسبق أن نشرت "كان" خبرا مشابها في 31 يناير الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن القصف الإسرائيلي أسفر فجر اليوم عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في محيط دمشق.

وأعلنت إسرائيل أن الهجوم نفذ ردا على إطلاق صاروخ باتجاهها من الأراضي السورية.

وسبق أن قتل 15 عسكريا روسيا خلال هجوم إسرائيلي على سوريا في 17 سبتمبر 2018 جراء تحطم طائرة استطلاع روسية بالخطأ من قبل الدفاعات الجوية السورية.

المصدر: "كان" + وكالات