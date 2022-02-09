تضرر أكثر من 20 منزلا نتيجة القصف الإسرائيلي على ضواحي دمشق

ذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن القصف الإسرائيلي صباح اليوم خلف أضرارا في أكثر من 20 منزلا في ضواحي دمشق، دون أن يتسبب في سقوط ضحايا.

وأضافت أن شظايا أحد الصواريخ تسببت في أضرار كبيرة في منزلين، أحدهما كان خاليا والثاني كانت فيه 4 نساء.

وأثارت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تتسب في أضرار للمنازل والممتلكات امتعاض وإدانات السكان.

وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر عسكرية إن القصف الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في محيط العاصمة دمشق تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

من جانبه أعلن الجيش الإسرئيلي أنه قصف مواقع في سوريا ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

المصدر: سانا + الإخبارية السورية