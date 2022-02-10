بهاء الحريري يكشف عن حل للانهيار الاقتصادي في لبنان

قال بهاء الدين الحريري، الشقيق الأكبر لرئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري، إن إيجاد الحل لملف ترسيم الحدود البحرية قد يخفف من وطأة الانهيار الاقتصادي.

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال الحريري: "آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية، ولادة حل بعيدا كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية، وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ أن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة باتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدته".

آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية ولادة حل بعيد كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ إن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة بإتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدّته. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) February 10, 2022

المصدر: RT