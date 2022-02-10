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بهاء الحريري يكشف عن حل للانهيار الاقتصادي في لبنان

أخبار العالم العربي

بهاء الحريري يكشف عن حل للانهيار الاقتصادي في لبنان
AFP
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قال بهاء الدين الحريري، الشقيق الأكبر لرئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري، إن إيجاد الحل لملف ترسيم الحدود البحرية قد يخفف من وطأة الانهيار الاقتصادي.

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال الحريري: "آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية، ولادة حل بعيدا كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية، وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ أن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة باتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدته".

المصدر: RT

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