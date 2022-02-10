وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري بكورونا (صورة)
Globallookpress
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الفريق زاهر عبد الرحمن أحد أبرز قادة الجيش المصري عقب إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام السابقة.
وتوفي الفريق زاهر بعدما تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى مستشفى كوبري القبة العسكري لتلقي العلاج حتى وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.
ويعد الفريق محمد زاهر عبد الرحمن قائد قوات الدفاع الجوي المصرية الأسبق وأحد المشاركين في حرب أكتوبر 1973، حيث تولى قيادة قوات الدفاع الجوي خلال الفترة من ديسمبر 1990 حتى أبريل عام 1993.
كما شغل منصب محافظ مرسي مطروح 1993-1995 ثم محافظ محافظة البحر الأحمر 1996-1997.
المصدر: أخبار اليوم
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